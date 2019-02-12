Усы и вульгарная песня. Батрутдинов стал «превращаться» во Фредди Меркьюри

Сегодня, 15:00 \\ Шоу-бизнес

Похоже, карьера юмориста в Comedy Club подходит к концу.

 Недавно комик из шоу Comedy Club Тимур Батрутдинов опубликовал результат своего творческого эксперимента – артист записал одну из своих первых песен и выложил в открытом доступе. Ничего страшного, что в треке всего два слова, «Я – Батр», этого вполне достаточно для того, чтобы сложить представление о музыкальном таланте юмориста. Интересно, что ранее о способностях Тимура ничего не было известно, он вообще как-то терялся на фоне слишком харизматичного Гарика Харламова.

Смущает только двусмысленность произведения, ведь порой в песне вместо «я» слышится то «и», а то и «е», а из-за этого создается впечатление, что песня вульгарная и является хвастовством относительно большого либидо автора. Провокационный образ артиста вполне удачно дополняют усы. Кажется, Батрутдинов стал «превращаться» во Фредди Меркьюри, знаменитого солиста группы Queen, в песнях которого тоже многие видели пошлые намеки.

 Стоит также заметить, что в последнее время поговаривают о закрытии Comedy Club, а, следовательно, поиск новых путей для творческого самовыражения в такой нестабильный для Тимура период вполне логичен.

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Автор - Твардовская Нина
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