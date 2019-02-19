«Ради мужика?»: Бузова намеренно доводит себя до анорексии – сеть

На завтрак яйцо и пол огурца – певица продемонстрировала фолловерам свой рацион. Они решили, что Оля специально худеет, чтобы привлечь внимание противоположного пола.

Судя по фотографиям Ольги Бузовой можно сделать вывод, что девушка тщательно следит за своей фигурой. На многих снимках телосложение певицы с легкостью можно назвать «анорексичным». Выпирающие кости и впалый живот Бузовой часто привлекают внимание фолловеров.

В сегодняшней Stories телеведущая продемонстрировала подписчикам свой завтрак – вареное яйцо и пол огурца. Трудно представить, как при таком плотном графике организму Бузовой удается поддерживать жизнеобеспечение. Постоянные гастроли, шоу и съемки – расписание знаменитости находится под жестким контролем. Оля часто ходит в спортивный зал, поддерживая физическую форму и старается следить за своим телом. Поклонники уверены, что на данном этапе Бузова уже «довела» себя до истощения и советует ей пересмотреть свой рацион.

Фанаты решили, что певица намеренно доводит себя до анорексии. Судя по всему, Ольга имеет какие-то психологические проблемы, связанные с внешностью, если она видит в своем исхудалом теле какой-то изъян и стремиться дальше изнурять себя диетами. Некоторые фолловеры предположили, что Бузова доводит себя до анорексии из-за какого-то мужчины.

«Ради мужика?», «Оля, начинай нормально есть!», «Одна кожа да кости остались», - негодуют пользователи Instagram.