Утешила бывшего – Кудрявцева поздравила Лазарева с 3-м местом на «Евровидении»

Экс-возлюбленная, видимо, знает, что Сергей тяжело переживает неудачи.

Вчера в Тель-Авиве состоялся финал ежегодного конкурса «Евровидение». К сожалению, Сергею Лазареву, который решил в очередной раз попробовать свои силы в песенном состязании, не удалось завоевать первое место. Российский исполнитель оказался на 3-м месте, набрав 369 баллов.

«Спасибо каждому!!! Мы сделали это!!! я вас очень люблю!!!», - написал в своем аккаунте Лазарев, узнав результаты голосования. Одной из первых из числа знаменитостей поздравила Сергея с 3-м местом на «Евровидении» Лера Кудрявцева, которая активно поддерживала исполнителя на протяжении всех этапов конкурса. «Сереня!!! Поздравляю от всей души!!!! Молодец!!!! Урааа!!!!», - написала в комментариях под постом Лазарева телеведущая. Можно заметить, что Кудрявцева поздравила бывшего возлюбленного не как проигравшего, а как победителя.

Судя по всему, таким образом Лера утешила и подбодрила экс-ухажера. Ведущая шоу «Секрет на миллион» не стала акцентировать внимание на том, что 3-е место – это тоже победа, что Лазарев и без первого места является победителем и т.д. Вероятно, Кудрявцева, как бывшая возлюбленная певца, знает, что Лазарев очень тяжело переживает поражения – артист привык быть лучшим во всем. Похоже, за время отношений с исполнителем Лера нашла подход к Сергею, а потому, видимо, знает, как утешить его в трудных ситуациях.