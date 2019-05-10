Подтасовка на Евровидении? Представитель Нидерландов мог знать о победе до оглашения результатов

Сегодня, 07:13 \\ Шоу-бизнес

Небольшая техническая деталь может говорить об отсутствии «сюрприза» в победе Дункана Лоуренса на Евровидении 2019 года.

Результаты зрительского голосования на Евровидении подсчитываются в прямом эфире, благодаря чему можно видеть реакцию участников на движение турнирной лестницы. Кажется, будто певцы действительно переживают за каждый голос, но поведение некоторых участников заставляет усомниться в их искренности.

Так, победитель этого года, Дункан Лоуренс из Нидерландов, единственный из всех участников сидел «на низком старте» для выхода на сцену. Только у него висели на шее ушные мониторы — специальные наушники для вокалистов, которые передают голос певца так, как он слышится в зрительном зале. Без них вокалисту очень сложно попасть в тональность из-за различия звука в зале и на сцене.

Лоуренс сидел с мониторами всё время подсчёта, а когда победителем объявили Нидерланды, для приличия порадовался и побежал на сцену, куда взобрался на удивление быстро. Возможно, организаторы заранее сообщили певцу о результатах, чтобы не тратить попусту эфирное время.

Дело в том, что мониторы нужно протянуть через одежду, что занимает драгоценное время прямого эфира. А с заранее протянутыми наушниками артист может вскочить на сцену намного быстрее.

Впрочем, пока рано говорить о подтасовке. Возможно Лоуренс, безоговорочный фаворит этого года, понимал, что скорее всего возьмёт первое место. Отсюда и несильное удивление певца, и заранее надетые мониторы.

Истина, скорее всего, где-то посередине. В насквозь политизированном Евровидении уже не осталось места для сюрпризов, и статус фаворита в совокупности с «поддержкой» значимых лиц уже заранее могут говорить конкурсантам, кто станет победителем.

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Автор - Ефим Симокайтис
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