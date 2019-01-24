Развод состарил? Виторган признался, что сейчас стал всё больше напоминать себе отца

У Максима, как и у его папы, было три жены, вот только Эммануил с последней не разводился.

Актёр Максим Виторган именно благодаря тому, что всё его детство, так или иначе, было связано с театром или кино, решился выбрать актерскую профессию и на сегодняшний день неплохо в ней преуспел. Сложно сравнивать Максима с не менее знаменитым его отцом Эммануилом Виторганом, ведь артисты играли разные роли и в разное время. Сын легенды советского театра и кино сам признавался, что слишком сильно к папе и маме не привязывался – теперь ему важнее его собственная семья и дети.

Однако это говорил Максим во время брака с Ксенией Собчак, когда ничего не предвещало того, что совсем скоро семья распадется. Виторган-младший впал в серьезную депрессию из-за развода, и, вероятно, поэтому среди его насмешливых публикаций в соцсети иногда проскакивали пугающие и мрачные. Недавно Виторган признался, что сейчас стал всё больше напоминать себе отца.

«Преследовало ощущение, что я играю своего папу (на самом деле нет), потому что помню у него и такую дубленку, и шапку, и персонаж мой – актёр», - пишет Максим со своей страницы в соцсети. Папе 46-летнего актера в следующем году исполняется уже 80 лет. Неужели Максима так состарил развод, что он почувствовал себя мужчиной этого возраста? Или в его памяти отец всегда остается молодым? Стоит заметить, что сын Эммануила во многом повторил его судьбу – у него тоже есть три ребенка, он был трижды женат, вот только Максим, в отличие от отца, развелся с последней избранницей.