Меган «в пролёте»! Принц Гарри не взял жену на свадьбу племянницы королевы Елизаветы II

Сегодня, 22:05 \\ Шоу-бизнес

Герцогиня Сассекская вынуждена была остаться дома с новорожденным сыном.

18 мая на территории часовни Святого Георгия официально узаконили свои отношения 38-летняя племянница королевы Елизаветы II Леди Габриэлла Виндзор и ее избранник Томас Кингстон. Согласно информации британских СМИ, свадьбу года в Англии посетили не только королева с мужем, но и другие члены знатной монаршей семьи. К примеру, на бракосочетании неожиданно появился молодой отец принц Гарри, который в начале этого месяца впервые стал отцом. Однако на свадьбу Гарри не взял свою жену Меган Маркл, которая снова оказалась «в пролёте».

Не исключено, что американская экс-актриса не захотела оставлять новорожденного сына Арчи на многочисленных нянь или просто побоялась осуждения со стороны королевы Елизаветы. Стоит отметить, что торжественное бракосочетание Габриэллы Виндзор с её женихом пропустили герцоги Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон.

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Автор - Светлана Тарабан
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