Закат карьеры близок? Концерт Бузовой был сорван из-за отсутствия зрителей

Сегодня, 21:30 \\ Шоу-бизнес

300 людей – потолок, видимо, фонограмма Ольги совсем перестала радовать россиян.

Не так давно Ольга Бузова ездила со своей концертной программой в Тольятти. Обычно, после каждого своего выступления она делится впечатлениями, благодарит зрителей и показывает кучу презентов, которую ей подарили благодарные поклонники. После очередной поездки фанаты в микро-блоге не заметили никаких странностей: то же поведение и веселый настрой. Но постепенно в Сети стали появляться комментарии от гостей ее концерта в Тольятти. Оказалось, что он был сорван из-за отсутствия зрителей.

 

Как сообщил инсайдер, всего было куплено не больше 300 билетов, а это очень маленькое количество для звезды такого масштаба. Кроме того, после нескольких песен под «фонограмму» люди стал уходить из концертного зала, ведь фальшивое пение было невозможно слушать. Скорее всего, песни под фонограмму уже настолько приелись, что мало кто из фанатов действительно ими наслаждается. Быть может, закат карьеры Бузовой близок, ведь с потерей зрителей Оля станет непопулярной и ненужной на ТВ.

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Автор - Александра Рождественская
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