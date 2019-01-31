Счастливы вместе! Петросян с Брухуновой «зажгли» на юбилее общего друга

Сегодня, 21:00 \\ Шоу-бизнес

На дне рождения Александра Доколенко пара вела себя как типичные влюблённые.

Татьяна Брухунова, 30-летняя муза Евгения Петросяна, своим недавним уездом в Тулу спровоцировала слухи о том, что их экстравагантная пара распалась. Но, видимо, это была только пауза в отношениях, которая явно пошла им на пользу, и теперь можно смело сказать, что юморист со своей бывшей ассистенткой счастливы вместе!

Петросян с Брухуновой «зажгли» вместе на юбилее их общего друга, промоутера Александра Доколенка. Другие гости, прибывшие на день рождения, опубликовали совместный снимок, подтверждающий возобновление отношений между Евгением и Татьяной.

К тому же, помощница комика поделилась на своей официальной странице в Instagram в «сторис» две видеозаписи. На одной видно, как её возлюбленный динамично двигается на танцполе, а на другой – выпивает с ней горячительные коктейли. Нужно отметить, что Брухунова тщательно готовилась к этому празднику: за несколько часов до встречи она даже посетила салон красоты, который также прорекламировала в социальных сетях.

Поделиться новостью:
Автор - Балог Анна
Главное за неделю

Довыпивался за любовь: Проскурякова отберет дочь у Николаева из-за его алкогольной зависимости – сеть

Бутылка его сгубит, и жена «по миру пустит» – пользователи сети уверены, что из-за...

«Гейровидение-2019»: Европейские журналисты решили, что Лазарев с Киркоровым влюбленная пара

На этапе Евровидения в Тель-Авиве западные СМИ на полном серьезе спросили у Киркорова с...

Мужик дороже дочери? Волочкова могла прекратить общение с Ариадной по просьбе любовника

Наследница перестала появляться в доме матери, а сама балерина больше не делится...

К любовнице, потом к жене? Игорь Николаев может вести «двойную жизнь», обманывая Проскурякову

Об этом говорят в сети, учитывая разницу перелетов супруг и жизнь «на две страны», частые...

Никудышная организация: Выступление Лазарева на Евровидении на грани срыва

Сегодня должно пройти выступление Сергея, однако после генеральной репетиции певца...

Семейный союз принца Гарри и герцогини Меган может рухнуть

 После появления на свет первенца, отношения между Гарри и Маркл могут потерпеть большие...

Заплатили рейтинговым СМИ? Мужа Алсу уличили в намеренной дезинформации расследования на шоу «Голос.Дети»

 Результаты расследования будут готовы через 2 недели, а рейтинговые СМИ заявили о том,...

Развод и по углам. Олег Газманов продолжает жить с бывшей в одной квартире

Такие предположения высказывают пользователи сети, после того, как Газманов признался,...

Наставник посчитал выступление провальным? Киркоров проводит время отдельно от Лазарева

Соавтор песни с которой сегодня будет выступать Лазарев, предпочел оставить без поддержки...

«Кому тогда заплатил Лукойловский батя?» - Хэйтеры посчитали 2 место – нечестной победой Алсу в Евровидении-2000

 После скандала на шоу «Голос.Дети» сеть стала искать компромат на певицу Алсу.

Похудела и помолодела: Елена Степаненко очаровала поклонников последней пластикой

 Возможно, именно преображение экс-супруги Петросяна стала причиной расставания...

К любовнице, потом к жене? Игорь Николаев может вести «двойную жизнь», обманывая Проскурякову

Об этом говорят в сети, учитывая разницу перелетов супруг и жизнь «на две страны», частые...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ