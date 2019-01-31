Счастливы вместе! Петросян с Брухуновой «зажгли» на юбилее общего друга

На дне рождения Александра Доколенко пара вела себя как типичные влюблённые.

Татьяна Брухунова, 30-летняя муза Евгения Петросяна, своим недавним уездом в Тулу спровоцировала слухи о том, что их экстравагантная пара распалась. Но, видимо, это была только пауза в отношениях, которая явно пошла им на пользу, и теперь можно смело сказать, что юморист со своей бывшей ассистенткой счастливы вместе!

Петросян с Брухуновой «зажгли» вместе на юбилее их общего друга, промоутера Александра Доколенка. Другие гости, прибывшие на день рождения, опубликовали совместный снимок, подтверждающий возобновление отношений между Евгением и Татьяной.

К тому же, помощница комика поделилась на своей официальной странице в Instagram в «сторис» две видеозаписи. На одной видно, как её возлюбленный динамично двигается на танцполе, а на другой – выпивает с ней горячительные коктейли. Нужно отметить, что Брухунова тщательно готовилась к этому празднику: за несколько часов до встречи она даже посетила салон красоты, который также прорекламировала в социальных сетях.