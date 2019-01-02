Псалм «Каньевич» Уэст – Ким Кардашьян выбрала имя для четвёртого ребёнка

Чтобы дать имя суррогатному сыну, Ким «религиозно» думала целую неделю.

Наконец, публика узнала, как же семейная чета Кардашьян-Уэст назовут четвёртого ребёнка. Рождённый на той неделе мальчик, естественно, был ожидаемым ребёнком пары, которого, однако, вынашивала суррогатная мать. К счастью, всё прошло успешно, и Ким может похвастаться здоровым и красивым ребёнком.

После рождения Ким сразу сообщила, что имя ребёнка пара огласит позже. Видимо, обдумав всё за целую неделю Кардашьян решилась сказать, что её сына будут звать Псалм. Конечно, многие знали, что семья сильно погружена в религию и религиозную тематику, однако мало кто ожидал, что это повлияет на выбор имени ребёнку.

Как сообщил близкий друг семьи, выбор такого имени духовно отражает развитие Канье и Ким на данном этапе. Теперь же мальчика будут звать Псалм «Каньевич» Уэст, ведь его отец Канье Уэст.

Кто-то предполагает, что на такой выбор имени повлиял супруг Ким, ведь он очень сильно отдается музыке в жизни, а псалом, как раз, является одним из видов христианской лирической поэзии.