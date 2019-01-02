Псалм «Каньевич» Уэст – Ким Кардашьян выбрала имя для четвёртого ребёнка

Сегодня, 16:53 \\ Шоу-бизнес

Чтобы дать имя суррогатному сыну, Ким «религиозно» думала целую неделю.

Наконец, публика узнала, как же семейная чета Кардашьян-Уэст назовут четвёртого ребёнка. Рождённый на той неделе мальчик, естественно, был ожидаемым ребёнком пары, которого, однако, вынашивала суррогатная мать. К счастью, всё прошло успешно, и Ким может похвастаться здоровым и красивым ребёнком.

После рождения Ким сразу сообщила, что имя ребёнка пара огласит позже. Видимо, обдумав всё за целую неделю Кардашьян решилась сказать, что её сына будут звать Псалм. Конечно, многие знали, что семья сильно погружена в религию и религиозную тематику, однако мало кто ожидал, что это повлияет на выбор имени ребёнку.

Как сообщил близкий друг семьи, выбор такого имени духовно отражает развитие Канье и Ким на данном этапе. Теперь же мальчика будут звать Псалм «Каньевич» Уэст, ведь его отец Канье Уэст.

Кто-то предполагает, что на такой выбор имени повлиял супруг Ким, ведь он очень сильно отдается музыке в жизни, а псалом, как раз, является одним из видов христианской лирической поэзии.

Поделиться новостью:
Автор - Наир Мухметов
Главное за неделю

Довыпивался за любовь: Проскурякова отберет дочь у Николаева из-за его алкогольной зависимости – сеть

Бутылка его сгубит, и жена «по миру пустит» – пользователи сети уверены, что из-за...

«Гейровидение-2019»: Европейские журналисты решили, что Лазарев с Киркоровым влюбленная пара

На этапе Евровидения в Тель-Авиве западные СМИ на полном серьезе спросили у Киркорова с...

Мужик дороже дочери? Волочкова могла прекратить общение с Ариадной по просьбе любовника

Наследница перестала появляться в доме матери, а сама балерина больше не делится...

К любовнице, потом к жене? Игорь Николаев может вести «двойную жизнь», обманывая Проскурякову

Об этом говорят в сети, учитывая разницу перелетов супруг и жизнь «на две страны», частые...

Никудышная организация: Выступление Лазарева на Евровидении на грани срыва

Сегодня должно пройти выступление Сергея, однако после генеральной репетиции певца...

Семейный союз принца Гарри и герцогини Меган может рухнуть

 После появления на свет первенца, отношения между Гарри и Маркл могут потерпеть большие...

Заплатили рейтинговым СМИ? Мужа Алсу уличили в намеренной дезинформации расследования на шоу «Голос.Дети»

 Результаты расследования будут готовы через 2 недели, а рейтинговые СМИ заявили о том,...

Развод и по углам. Олег Газманов продолжает жить с бывшей в одной квартире

Такие предположения высказывают пользователи сети, после того, как Газманов признался,...

Наставник посчитал выступление провальным? Киркоров проводит время отдельно от Лазарева

Соавтор песни с которой сегодня будет выступать Лазарев, предпочел оставить без поддержки...

«Кому тогда заплатил Лукойловский батя?» - Хэйтеры посчитали 2 место – нечестной победой Алсу в Евровидении-2000

 После скандала на шоу «Голос.Дети» сеть стала искать компромат на певицу Алсу.

Похудела и помолодела: Елена Степаненко очаровала поклонников последней пластикой

 Возможно, именно преображение экс-супруги Петросяна стала причиной расставания...

К любовнице, потом к жене? Игорь Николаев может вести «двойную жизнь», обманывая Проскурякову

Об этом говорят в сети, учитывая разницу перелетов супруг и жизнь «на две страны», частые...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ