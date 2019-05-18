«Памятник топлес поставить» - Миро «разнесла» идею увековечить память о Началовой

Сегодня, 10:00 \\ Шоу-бизнес

Блогер выдвинула свои предложения по поводу того, как восславить покойную певицу.

 Лена Миро в своей новой публикации резко высказалась в адрес умершей исполнительницы Юлии Началовой. Писательница в пух и прах «разнесла» идею поклонников увековечить память о певице. Фанаты Началовой и некоторые звезды шоу-бизнеса выступили за идею поставить Юлии памятник, назвать одну из улиц в ее честь, а также установить барельеф на доме, где жила артистка.

Миро с сарказмом высказалась об идее поклонников покойной певицы, заметив, что памятники ставятся Героям Советского Союза, улицы именуют в честь ученых или государственных деятелей, а памятные доски вешают на домах, в которых жили артисты. Блогер, видимо, таким образом намекнула, что не считает Юлию артисткой.

Далее Миро выдвигает своим предложения по поводу того, как поступить в такой ситуации. Писательница, напомнив о «грехах» исполнительницы, предложила свои возмутительные варианты того, как увековечить память о Началовой. Миро с сарказмом подметила, что если и переименовывать улицу в честь Юлии, то ту, на которой её в неадекватном состоянии остановили сотрудники ДПС, а суд позже решил водительских прав.

Барельеф блогер предлагает повесить на доме с квартирой, которую певица пыталась отсудить у мужа «интересным» способом – используя интим с судьей. «Памятник Юле топлес поставить в городе-герое Воронеж», - продолжила выдвигать предложения Миро, при этом добавила, что воронежцам приятно будет смотреть на обнаженный памятник Началовой.

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Автор - Анна Журавлева
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