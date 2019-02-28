«Песня меня не зацепила» - Наталья Штурм высказалась о Лазареве на «Евровидении»

Сегодня, 20:01 \\ Шоу-бизнес

Выступление организовано «дорого/бохато», считает певица.

Российская эстрадная певица и писатель-прозаик Наталья Штурм в своем профиле Instagram высказалась о Лазареве на «Евровидении». Она поделилась, что ей понравилось выступление не только выступление Сергея, но и Дункана Лоренс из Нидерландов с песней «Arcade» и Лука Хенни из Швейцарии, исполнившего «She Gt Me». Штурм отметила, что голос у Лазарева хороший, номер поставлен стильно и пожелала удачи России. Но «Песня меня не зацепила», - призналась певица.

В 2019 году международный конкурс эстрадной песни пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве, Израиль, благодаря завоеванию победы Неттой Барзилай с песней «Toy» на конкурсе 2018 года, который проходил в Лиссабоне, Португалия. Перед этим Евровидение проходило в Израиле в 1979 и в 1999 гг.

16 мая представитель России Сергей Лазарев выступил во втором полуфинале с лирической песней «Scream», которую написал народный артист России, Украины и Молдавии Филипп Киркоров вместе с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. Выступление получилось необычным, ярким и произвело фурор среди поклонников.

Стоит отметить, что в международном конкурсе Сергей принимает участие не впервые. В 2016 году он занял третье место в Стокгольме, Швеция с песней «You’re the Only One».

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Автор - Маргарита Фрет
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