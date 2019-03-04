Анастасия Волочкова оказалась левшой

Эту особенность балерина раскрыла случайно, опубликовав фото в Instagram.

На то, что Волочкова является левшой, указывает столовый прибор, который она подготовила для завтрака. Вилка на снимке находилась слева от тарелки, соответственно Анастасия привыкла принимать пищу левой рукой. О своей особенности Волочкова ранее не говорила, несмотря на то, что она ежедневно выставляет каждый «миллиметр» своей жизни. Начиная от интимных подробностей заканчивая демонстрацией своих приемов пищи.