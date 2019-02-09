На удачу одолжил. Лазарев повторил «победный» образ Билана на «Евровидении»

Сегодня, 14:58 \\ Шоу-бизнес

«Счастливые» белая рубашка и брюки, вероятно, могут помочь певцу повторить успех Димы в 2008 году.

 Выступление Сергея Лазарева в полуфинале «Евровидения» не обсуждал ещё, наверное, только ленивый: песня, спецэффекты и вокальные данные артиста. И, действительно, несмотря на технические проблемы, волнение и страх перед очередным поражением, Сергей отлично справился. Однако, бытует мнение, на успех певца мог повлиять «счастливый» наряд, который Сергей мог одолжить на удачу. Как оказалось, Лазарев повторил «победный» образ Билана на «Евровидении».

 Рубашка свободного кроя и белые брюки на самом деле похожи на наряд Димы с выступления на «Евровидение» в 2008 году. Примечательно, что тогда артист принёс победу России. Не исключено, что таким образом Лазарев решил повторить успех коллеги, ведь, как известно, на войне все средства хороши. К слову, сегодня пройдёт финал конкурса, где артист под 5 номером сразится за главный приз. Так или иначе, а на Лазарева возлагают большие надежды: и не важно «счастливый» костюм или колоссальная поддержка фанатов приведёт артиста к успеху.

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Автор - Лера Тихомирова
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