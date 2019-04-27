Настоящий победитель. Максим Ержан спел дуэтом с «затравленной» дочерью Алсу

Сегодня, 19:01 \\ Шоу-бизнес

Участник «Голос. Дети» все-таки поддержал Микеллу Абрамову, когда вскрылась правда о накрученных голосах в ее пользу.

 Участник детского вокального шоу на Первом канале «Голос. Дети» Максим Ержан поет действительно хорошо, причем настолько, что многие зрители и не сомневались, что победит именно он. Однако на деле сложилось все иначе – первое место досталось дочери знаменитой певицы Алсу Микелле Абрамовой. Но сразу же после оглашения результатов конкурса, аудитория взбунтовалась, ведь была уверена, что девочка пела намного слабее не то что Ержана, но вообще всех остальных участников финала. Конечно, это, скорее всего, преувеличение, но в итоге, когда вскрылась накрутка голосов за Микеллу, первое место у нее действительно отобрали. Уже 24 мая на Первом будут объявлены реальные результаты конкурса.

Однако недавно Максим Ержан спел дуэтом с «затравленной» в Сети дочерью Алсу. Давление разозленной общественности на Абрамову стало действительно огромным, критические и оскорбительные статьи о ней заполонили в соцсети. Ержан вполне мог присоединиться к всеобщей травле, но поступил как настоящий победитель и не стал унижать Микеллу. В недавнем интервью мальчик даже признался, что дружит со своей конкуренткой и ничего против него не имеет. Не известно настолько эти слова правдивы, но звучат довольно искренне.

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Автор - Твардовская Нина
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