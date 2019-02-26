«Материнство «в радость»? Безработная жена Диброва уже 10 лет пользуется услугами няни

Сегодня, 18:31 \\ Шоу-бизнес

Полина жалуется, что ей трудно жить в доме с посторонними людьми.

Супруга телеведущего шоу «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрия Диброва, фотомодель Полина, призналась интернет-пользователям, что уже 10 лет пользуется услугами няни, также у нее есть помощница по хозяйству. Они помогают Полине и присматривают за тремя ее детьми и большим домом, пока безработная жена Диброва занимается своими делами.

 Недавно 29-летняя модель рассказала, что на неделю ей пришлось неделю жить без прислуги и выполнять все домашние дела самой. Она отметила, что радость от общения с детьми она получила, но жить в таком ритме ей не хотелось бы. Полина призналась, что главное для нее быть ухоженной, красивой и радовать супруга, а не быть мастерицей на все руки.

Несколько раз в интервью Полина рассказывала, что материнство ее основная работа и признавалась, что супруг не участвует в воспитании детей, лишь изредка играя с сыновьями. Модель убеждена, что такое положение вещей совершенно нормальное и не имеет смысла заставлять мужа играть с детьми, когда он не настроен на это. Она отмечает, что любое времяпровождение должно быть «в кайф».

А теперь фотомодель поделилась с поклонниками, что Дмитрий Дибров упростил жизнь Полины настолько, чтоб оставалось «свободное время и материнство «в радость». Вероятно, «материнство «в радость» - это возможность для Полины оставить детей няне и заниматься продвижением здорового образа жизни.

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Автор - Маргарита Фрет
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