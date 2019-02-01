«Безобразно и грязно!»: Клиентка рассказала о процедурах в салоне красоты Королевой

Сегодня, 01:00 \\ Шоу-бизнес

Посетительница поделилась впечатлениями о посещении «хваленого» салона знаменитой певицы и уличила мастеров в завышении цен и навязывании процедур.

Салон Красоты Наташи Королевой существует уже давно. Вероятно, особого дохода для певицы он не приносит, видимо, именно поэтому она перестала за ним следить. Недовольные клиентки то и дело пишут гневные отзывы на ее салон, в ответ на которые не получают ничего.

На одном из знаменитых сайтов был опубликован отзыв некой посетительницы, которая решила пойти в салон певицы, дабы привести свой внешний вид в порядок. Клиентка рассказала о процедурах в салоне красоты Королевой и отклик ее не оказался положительным.

Проблемы начались еще на моменте записи. Женщина рассказала, что записалась на определенное время, а в итоге ей пришлось прождать мастера еще час. Также посетительница отметила, что вместо названой администратором стоимости ей пришлось заплатить вдвое больше. В процедуру стрижки вошла еще дополнительная процедура лечения, которую клиентка не просила. В итоге свою оценку клиентка оценила в низший балл. «Безобразно, грязно, еще и деньги вытрясают!», - посетовала женщина.

Судя по всему, бизнес Наташи Королевой приносит одни убытки. На сайте отзывов редко встретишь положительные комментарии о «хваленом» салоне. Видимо, певица вообще не стремится развиваться в данной сфере и игнорирует поступающие на ее салон жалобы. Можно предположить, что убыточное предприятие звезды скоро закроется и прекратит портить посетительницам настроение и внешний вид.

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Автор - Валерия Кирсанова
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