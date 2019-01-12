Пьянка вышла боком? Прилучный продает дом из-за развода с женой - сеть

Сегодня, 10:07 \\ Шоу-бизнес

Нежелание делить совместно нажитое имущество могло послужить причиной для скорейшего избавления от загородного жилища.

Известный артист - Павел Прилучный угодил в очередной громкий скандал. Лишь только публика перестала обсуждать инцидент с избиением супруги, Агаты Муцениеце, как всплыли новые подробности - нетрезвый Прилучный устроил дебош в стриптиз-клубе в Новосибирске. Актер приставал к посетителям, к работницам клуба, раздевался и вел себя неадекватно.

К тому же Павел и ранее говорил, что: «Мы с женой много раз были на грани развода», тем самым давая понять, что ситуация не первая и всегда можно найти выход. Как бы давая фанатам надежду на то, что развод всё-таки не случится.

«Дорогие друзья, все задаются вопросом про наши отношения с Павлом. Скажу кратко, наш брак стоит на паузе, решим мы эту проблему или нет, неизвестно. Большая просьба уважать нас и не забрасывать вопросами», - написала Агата в микроблоге.

Спустя некоторое время, включая пьяный дебош Павла, Агата, по всей видимости, приняла решение явно не в пользу сохранения брака.

По истечению нескольких дней, в микроблоге Прилучного появился новый пост, в котором актер рассказывает о том, что продает дом. Молодой человек также подчеркнул, если покупатель найдется до 1 июня, ему сделают неплохую скидку.

Получается, продажа недвижимости стала неожиданностью не только для подписчиков звезды, но и для него самого.

Пользователи сети предположили, что столь экстренный сбыт жилища связан с разводом с женой. Якобы из-за того, что пьянка вышла боком, молодая пара и решила «разбежаться по разным углам».

Стоит отметить, что несмотря на все склоки и разногласия между Агатой и Павлом у них есть двое маленьких детей, которые в случае развода наверняка останутся с матерью, потому как Прилучный сам не раз признавался в своей алкогольной зависимости.

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Автор - Елизавета Маврина
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