По стопам Сударкиной? Ларченко может засудить Бородину за унижение в эфире

На одной из программ ведущая жёстко оскорбила Маргариту, назвав ее мормышкой, подписчики считают, девушка решит призвать Ксению к ответственности за публичные насмешки.

Известная телеведущая проекта «Дом-2» никогда не скрывала своего отношения к Маргарите Ларченко, которая строила отношения с Ильей Яббаровым. Бородина относилась к девушке слишком с высока и очень даже неприязненно, если к самому Яббарову ведущая пыталась найти правильный подход, пожалеть, утешить, то с Ритой она никогда не церемонилась.

Недавно на одном из шоу «Бородина против Бузовой» Ксения, как обычно, продемонстрировала свою неприязнь к участнице. В момент, когда после крупного скандала Илья поторопился покинуть студию, Маргарита решила не оставлять жениха и бросилась вслед за ним, а Ксения выкрикнула ей вслед очень серьезное замечание о том, что пассия буквально по-собачьи преданна Яббарову, назвав ее мормышкой.

После насмешливого оскорбления в сети стали упрекать Риту и повторять слова Ксении. Сейчас девушка покинула проект, но многие, считают, что Ларченко не закроет глаза на ситуацию и может засудить Бородину за унижения в эфире, ведь большинство пользователей буквально прозвали девушку тем, с кем сравнила ее ведущая.

Оскорбление личности можно считать унижением чести. Согласно статье по кодексу об административных правонарушениях, Ксении грозит штраф, который варьируется от 3-х до 500 тысяч рублей. По мнению из сети, любой девушке вряд ли понравятся насмешки и оскорбления на огромную аудиторию.

Маргарита решили пойти по стопам Сударкиной? Бывшая участница Ольга не прекращает добиваться справедливости и делает все, чтобы привлечь аморальную телеведущую к ответственности. Возможно, что и Рита подключится к бывшей участнице, дабы поставить Ксению на место и «закрыть ей рот».