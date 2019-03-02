Сколько российские звезды зарабатывают на рекламе – названы суммы

Одним из основных источников дохода российских звезд сегодня стала реклама, как на ТВ, так и в соцсетях. Эксперты назвали суммы, которые зарабатывают селебрити путем рекламы какого-либо бренда или товара. Об этом информирует «КП».

Как известно, многие российские звезды делают свое состояние на рекламе. Наиболее востребованным и дорогим оказался Сергей Шнуров. По данным агента Вадима Кормилицына, музыкант получил недавно 20 млн рублей за рекламу минеральной воды. Инстаграм Шнурова признан самым дорогим среди российских звезд. За один только пост лидер «Ленинграда» получает не менее 1 млн рублей.

Преуспевает в заработке на рекламе и Дмитрий Нагиев. Рекламный агент также рассказал, что оператор мобильной сети продлил контракт с шоуменом еще на один год. По некоторым данным, звезда заработает на этом проекте 1 млн долларов.

Зрители также ценят рекламу с Иваном Ургантом, Дмитрием Хрусталевым, Сергеем Светлаковым и Михаилом Галустяном. Эксперт объянил популярность комиков тем, что они предлагают качественные шутки. К тому же реклама лучше запоминается, когда в ней есть элементы юмора.

Рекламный агент Кормилицын рассказал о доходах самой популярной в Инстаграме российской звезды – Ольги Бузовой. Один пост в ее блоге оценивается в среднем в 500 тыс. рублей. Однако факт того, что ведущая «Дома-2» стала рекламировать банк, эксперт назвал удивительным. По его мнению, хотя у Бузовой много подписчиков, это преимущественно молодежь, которая не является платежеспособной аудиторией.

Среди звезд спорта лидерство по-прежнему принадлежит Марии Шараповой. На рекламе за 2018 год ей удалось заработать около 8-10 млн долларов. Однако с ней может скоро посоперничать Хабаб Нурмагомедов.

Большие суммы, которые оцениваются миллионами, зарабатывает на рекламе Николай Басков. Производитель сока, который рекламирует певец, продлил контракт со звездой еще на один год, так как продажи значительно увеличились после привлечения Баскова в качестве лица бренда.