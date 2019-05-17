Больше «мать», чем Алсу. Дакота напишет песню Микелле Арбамовой после скандала на «Голосе»

Вероятно, посторонние люди поверили в силы начинающей певицы больше, чем семья девочки.

Скандал вокруг победы дочери Алсу на шоу «Голос.Дети» обсудил уже, наверное, каждый: беспринципность звёзд, «наглость» семьи Абрамовых и череда провокаций. Именно такой характеристикой сейчас наделяют знаменитостей фанаты, обсуждая ситуацию. Однако, в погоне за справедливостью мало кто задумался о состоянии ни в чём невиновной девочки, которая буквально стала жертвой и изгоем общества из-за тщеславия родителей. Поддержать Микеллу решилась молодая мать и певица Рита Дакота. В соцсети Дакота опубликовала пост, где не только осудила ожесточённых борцов за справедливость, но и выразила сострадание дочери Алсу.

Более того, после скандала на «Голосе» певица даже напишет песню Микелле Арбамовой, с которой начинающий талант сможет вновь «возродиться, как птица Феникс». Примечательно, что посторонняя артистка оказалась больше «мать» для Микеллы, чем Алсу, поскольку Дакота даже не усомнилась в способностях девочки. И хотя, вероятно, Алсу и её семья хотели лишь осчастливить дочь, якобы повлияв на результаты голосования, однако, очевидно, последствия затронули не только психику Микеллы, но и пагубно отразились на состоянии большинства детей-конкурсантов, которые искренне верили в справедливость мира.