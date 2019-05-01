Фадеев о новом концерте на шоу «Голос»: «Дети вряд ли переживут»

Сегодня, 20:22 \\ Шоу-бизнес

«У этой ситуации нет хорошего конца», — заявил продюсер, говоря о концерте, который состоится после «победы» дочери Алсу.

 Скандал, который разгорелся вокруг сфальсифицированной победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» не обсуждал, наверное, только ленивый. Тем не менее, в большей степени всех задевает безнравственное поведение семьи Абрамовых и борьба за справедливое судейство, однако, мало кто задумался о положении детей во взрослом конфликте. На этот счёт высказался Максим Фадеев, опубликовав видео-обращение к фанатам в соцсети.

В ролике Максим поделился впечатлениями не только о самом скандале, но и предрёк пагубный исход развитию событий на проекте. «Дети вряд ли переживут», — заявил продюсер о новом концерте на шоу. 24 мая в эфир должен выйти внеплановый выпуск программы, где в очередной раз выступят финалисты «Голоса».

Фадеев уверен, если новый концерт приобретёт конкурсный характер шоу может пагубно отразиться на психике детей. Так или иначе, а провокационная история уже понесла за собой волну негатива, что не только омрачила детскую программу, но и вызвала за собой сомнения, в целом, о справедливости на телевидении.

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Автор - Лера Тихомирова
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