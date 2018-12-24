«Плохой русский парень» - Издевательства над Гузеевой могли быть промо-кампанией новой «роли» Харламова

Сегодня, 21:00 \\ Шоу-бизнес

Муж Кристины Асмус мог испортить свою репутацию по требованию продюсера.

В конце мая в российский кинопрокат должна выйти вторая часть «Тайной жизни домашних животных», популярного анимационного фильма. Ранее стало известно, что известный российский комик Гарик «Бульдог» Харламов будет там озвучивать одного из персонажей, однако до последнего не было ясно кто именно это будет. Выдвигались версии, что Гарик предоставит свой голос как раз бульдогу, что было бы вполне логичным. Но сегодня Харламов дал прямую подсказку, кто будет его персонажем. «Я буду голосом этого нового плохого русского парня», - сказал артист и заметил, что его персонажа будут звать Сергей.

 Тут-то и становится понятно столь странное поведение Гарика в последнее время. Комик всегда был вполне адекватным человеком, но вдруг как с цепи совался и стал оскорблять то Ларису Гузееву, то Витаса. Возможно, издевательства над Гузеевой могли быть промо-кампанией новой «роли» Харламова. Не исключено, что Гарику нужно было, чтобы у поклонников испортилось о нем впечатление, ведь тогда его герой станет даже большим злодеем.

По трейлеру у Харламова в аккаунте можно заметить несколько интересных деталей, которые должны описывать нового персонажа артиста – этот «плохой русский парень» носит пальто, отороченное мехом, что теоретически может описывать героя, как живодёра или того, кто просто выступает за натуральный мех. В трейлерах к мультфильму показали, что в клетке сидит бенгальский тигр-альбиносец, которого, вероятно, Сергей с голосом Харламова хочет пустить на шубу. Впрочем, это только догадки, и на самом деле Харламов мог дать свой голос одному из животных, а не человеку.

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Автор - Твардовская Нина
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