«Где дряблая Боня?» – Миро высмеяла попытку Виктории «пофоткаться» на Каннском кинофестивале

Сегодня, 16:51 \\ Шоу-бизнес

После шквала критики Боня, видимо, не перестанет «посещать» мировые фестивали и конкурсы.

Уже не в первый раз скандальная блоггерша Лена Миро (Елена Мироненко) высмеивает знаменитостей, или рассуждает о каких-то значимых общественных темах. В своём блоге Миро часто делится мнением по абсолютно разным темам. Вот и Виктория Боня, модель и телеведущая, не в первый раз попадает под раздачу критики от писательницы.

После недавнего Каннского кинофестиваля Миро несколько раз написала о своём отношении к Виктории, но сегодняшний пост стал, конечно, жёстким ответом Боне на замечание фанатам: «Что за тупой вопрос?» – когда те спросили, как Виктория попала на фестиваль.

Миро не отличилась и в этот раз разборчивостью в выражениях, поэтому мнение получилось достаточно нелицеприятное. Писательница жёстко прошлась по внешности Виктории на церемонии и на том вопросе, как знаменитая экс-участница «Дома–2» попала на красную дорожку.

«Вообще как-то не ожидали, что Боня настолько тупая и снова вылезет на дорожку после скандала, когда эскортниц уличили в подкупе персонала, пропускающегона дорожку пофоткаться», – заметила Миро.

Позже блоггерша приходит к выводу, что, скорее всего, Виктория очень сильно «постаралась» и, вероятно, через постель или подкуп выбежала «пофоткаться» на дорожке. Ведь, в конце концов: «Где голливудская дива, а где дряблая Боня?» – вопрошает у поклонников Лена.

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Автор - Наир Мухметов
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