«Пылесос» для похудения? Бузова рекламирует сомнительные способы снижения веса

Правильное питание и спорт, по мнению Ольги, вполне может заметить косметические процедуры.

Если кто-то из поклонников Ольги Бузовой когда-либо задавался вопросом о том, как же именно ей удается так хорошо выглядеть, то сегодня был дан ответ. Оказывается, Оля просто посещает косметологический центр, где над ее телом «колдуют» специалисты. Певица даже выложила фото их этого центра, правда на снимке аппарат рядом с ней больше похож на большой пылесос. Фанаты озадачены: как этот «пылесос» может быть полезен для похудения? Но Оля уверяет, что, хоть и может иногда пропустить спортзал, но в салон ходит регулярно, и всех своих поклонников зазывает туда же, обещая «безлимитные абонементы».

Очень деликатный момент: абонементы-то безлимитные и это может быть полной правдой, но вряд ли бесплатные. Нечего и говорить, что на подобную рекламу «поведется» только очень неопытный человек, который хочет выглядеть хорошо, но без понятия, что для этого делать. Опытный же поймет, что Бузова рекламирует сомнительные способы снижения веса, скорее всего, потому что ей за это заплатили.

На самом деле только один способ похудения проверен поколениями – кушать мало и натуральную пищу, и та же Бузова постоянно худеет именно так. В ее Instagram Stories она чаще всего показывает свои скудные трапезы из овощей или фруктов, и даже мясо боится заправить соусом, ведь от него поправляются. Вот и весь секрет. Что касается целлюлита и прочих «прелестей» полного тела, то все это опять же убирается диетой и массажем, которые стоят намного дешевле, чем сеанс с «пылесосом» в салоне, а результат от них куда нагляднее.