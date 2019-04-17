Ревнует Сергея? Даша Пынзарь могла со скандалом попрощаться с матерью мужа

В Турции экс-участник «Дома-2» мог оказаться среди двух огней.

Практически сразу после пластической операции Дарья Пынзарь вместе с семьей приняла решение поехать на отдых в Турцию. После их приезда прошло немного времени, как туда же прибыла и мать Сергея Пынзаря Елена Петровна. Тем не менее, есть основания думать, что даже в расслабленной обстановке между женщинами возникло недопонимание, так что, похоже, они не смогли поладить даже под конец тура.

За все поездку в сеть попали лишь несколько общих семейных снимков - вероятно, Даша избегала общения со свекровью, уделяя больше времени детям и отдыху. Тем не менее, мать Сергея довольно часто появлялась в его Instagram-«сторис». Сын водил свою родительницу на экскурсии и проводили с ней время за другими занятиями. Так, сегодня он показывал на личном аккаунте, как водил Елену Петровну смотреть водопад, и ей это, похоже, это очень понравилось.

Однако , по всей видимости, Даша Пынзарь просто уже не выдержала долгого нахождения рядом с матерью мужа и уехала, забрав с собой детей. Скорее всего, она пыталась звать с собой и его, однако он решил остаться еще на пару дней. Причина ссоры девушки со свекровью может быть совсем простой - первая, скорее всего, ревнует мужа к матери, ведь он, похоже, уделяет ей слишком много внимания, а саму Дарьи им не балует.

По этой причине она могла со скандалом попрощаться с Еленой Пынзарь, когда уезжала из Турции, ведь из-за нее не смогла совершить перелет вместе с мужем - добираться до Москвы и везти детей ей пришлось самостоятельно.