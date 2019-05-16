«Уберите страшные заголовки про меня» - Газманов рассказал об опухоли горла

Сегодня, 19:01 \\ Шоу-бизнес

Артист внес ясность в новости о своем страшном диагнозе.

На днях Олег Газманов шокировал поклонников своим признанием. В студии программы «Секрет на миллион» артист рассказал, что несколько лет назад медики диагностировали у него опухоль на голосовых связках. К счастью, исполнителю удалось победить смертельную болезнь. Сейчас Газманов абсолютно здоров и полон сил. Однако СМИ шокировали фанатов исполнителя, заявив в своих новостных публикациях, что артист столкнулся с тяжелым недугом именно сейчас.

Невнимательность журналистов вынудила Газманова записать видео, в котором он рассказал об опухоли горла и о том, что это было почти 8 лет назад. «Дорогие друзья, мои любимые подписчики, хочу сообщить вам, что со мной все в порядке», - отметил в видеообращении Газманов.

Артист опроверг новости СМИ, упрекнув их за дезинформацию. Исполнитель объяснил, что 8 лет назад у него диагностировали опухоль на голосовых связках, так называемую гранулему. Газманов не отрицает, что ему пришлось нелегко, однако сейчас все позади – все в прошлом. «Я сейчас здоров!», - отметил певец, заметив, что продолжает выступать и гастролировать, как и прежде.

«Уважаемые СМИ уберите страшные заголовки про меня», - обратился к СМИ исполнитель, видимо, понимая, что последние новости повергли в шок не только его фанатов, но и близких людей. Газманов успокоил поклонников и сумел сохранить спокойствие, поясняя реальную картину событий. 

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Автор - Анна Журавлева
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