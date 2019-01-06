Не смог удержать: Экс-супруга 88-летнего Краско беременна от другого мужчины

Сегодня, 15:25 \\ Шоу-бизнес

Наталья Вяль поставила окончательную точку в отношениях с актёром.

Накануне Иван Краско поделился новостями, что хочет снова сделать предложение Натальи Вяль. Однако его избранница в эфире ток-шоу заявила, что у неё появился другой спутник жизни, и в её планы совместная жизнь с Иваном Краско не входит. Возлюбленная актера дала согласие на участие в передаче «На самом деле», но предложению пройти проверку на детекторе дала отказ, так как отметила, что беременна.

Эмоциональная речь нынешней пассии актёра Шевель шокировала студию ток-шоу: «Я шокирована происходящим. Мне стали известны нелицеприятные вещи. Я хочу предупредить Ивана Ивановича о негативных последствиях союза с Натальей Николаевной. Эта женщина – изменщица, тому имеются доказательства. Она обманывает Ивана Ивановича, занимаясь литьём сладких песен ему в уши», — отметила небезразличная Шевель.

В эфире девушка рассказала, что её соперница влезла бесцеремонным образом в чужую семью, разрушив её и оставив ни с чем. Однако Наталья Николаевна резко парировала обвинительные спичи последней жены артиста. Она отметила, что не вмешивалась в семью, а Краско сам проявил инициативу в отношениях.

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Автор - Михаил Тутейший
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