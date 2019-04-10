«Уже паранойя началась?» - Бородина боится, что за ней в Сети следят спецслужбы

Сегодня, 14:38 \\ Шоу-бизнес

Ведущая строит конспирологическую теорию о том, что все соцсети и месседжеры «сливают» личные данные правительству.

 Уже два дня, как ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина лежит с необъяснимой болезнью, и, видимо, из-за температуры под 38 градусов в его голове появились конспирологические теории в стиле: «Правительство следит за нами!» В частности, Бородина боится, что за ней в Сети следят спецслужбы, ведь, как думает ведущая, все месседжеры и социальные сети сотрудничают с провластными органами. «Или это у меня уже паранойя началась?» - спросила в конце поста ведущая.

 Поклонники Бородиной согласились с тем, что у правительства есть возможность следить за нужным им человеком, но при этом нет никакой уверенности, что этим человеком будет не преступник, а законопослушный гражданин. Всех пугают слежкой через соцети, но эта слежка может быть нежелательна лишь для тех, кто совершает махинации в Сети. Однако все еще есть большая проблема, которая волнует поклонников Бородиной и не только их: почему, если правительство следит за гражданами через Сеть, до сих пор не остановили массовую торговлю наркотиками, осуществляющуюся через те же месседжеры? Неужели этого «слона в комнате» спецслужбы не замечают или же они, как говорится, «в доле»?

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Автор - Твардовская Нина
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