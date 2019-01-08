Любовь до гроба – Самбурская пострадала от ярых чувств поклонника

Если бы не личная охрана, то Настасье влюблённый фанат мог проломить череп кирпичом.

Знаменитая актриса, звезда сериала «Универ» и начинающая певица Настасья Самбурская на днях рассказала о будоражащем нападении её влюблённого фаната. Конечно, уберечь себя звезда смогла, за что сказала спасибо своей личной охране, а вот машина актрисы явно пострадала от ярых чувств поклонника.

Как призналась звезда, ей не редко приходят сообщения о «любви до гроба» от настойчивых ухажёров. Когда же знаменитость не отвечает на такие душевные порывы, любовные краски сразу сменяются угрозами и оскорблениями в сторону Настасьи. Однако случается, что ситуация вообще выходит из под контроля. На днях один влюблённый фанат напал с кирпичом, который потом кинул в машину.

К сожалению, правоохранительные органы расценили этот инцидент только как хулиганство. «Если бы он сказал: "Я тебя убью", то это была бы угроза жизни. А так это "хулиганство". Ждут, когда убьет», – прокомментировала работу полиции Настасья.