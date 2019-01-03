Забыл о жене? Буйнов на глазах у Галкина стал открыто заигрывать с Пугачёвой

Сегодня, 12:00 \\ Шоу-бизнес

69-летний певец заставив не на шутку поревновать мужа Примадонны.

70-летняя Алла Пугачёва и её 42-летний супруг Максим Галкин стали почётными гостями на звездном мероприятии, который устроил известный российский модельер Валентин Юдашкин. Помимо певицы и шоумена на вечеринке также присутствовал и старый друг Примадонны Александр Буйнов. Стоит отметить, что Пугачёва больше времени проводила именно с 69-летним коллегой, нежели с собственным молодым мужем. При этом и сам Александр на глазах у Галкина стал открыто заигрывать с Аллой Борисовной и даже спросил у Пугачевой: «Аллочка, а где твой муж?», хотя сам пародист сидел рядом. Видимо, Буйнов и Галкин не очень ладят, или певец просто решил пошутить над ревнивым Максимом.

Целый вечер Александр и Алла шутили и снимали совместные «истории» для Instagram-микроблога Пугачёвой. Быть может в компании легендарной артистке Буйнов всё-таки забыл о своей третьей жене Алёне, с которой состоит в официальном браке с 1984 года.

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Автор - Светлана Тарабан
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