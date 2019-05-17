Совсем обеднел? Малиновский всеми способами пытается подлезть к Лазареву

После победы в полуфинале бывший возлюбленный Сергея затесался в ряды журналистов на «Евровидении-2019».

После того, как Лазарев взял с собой в новогодний отпуск своего хорошего «друга» певца Алекса Малиновского, и они вместе проводили все свое свободное время в Майами, поклонники Сергея уличили их в отношениях. Их даже замечали на пляже, когда двое парней мазали друг друга солнцезащитным кремом. Однако, впоследствии их отношения постепенно сошли на нет.

В этот раз, Алекс приехал в Тель-Авив к Лазареву, чтобы поддержать своего возлюбленного на конкурсе песен «Евровидение-2019». Даже, когда он прилетел наставник участника из России Филипп Киркоров встретил Малиновского теплее, чем сам Лазарев. В дальнейшем, видимо, их отношения совсем не складываются, как бы этого не желал Алекс. Возможно, Лазарев считает, что Малиновскому интересны только деньги. Но, конечно, есть вероятность, что Сергей попросту скрывает какую-либо причастность к отношениям, чтобы не запятнать репутацию в финале самого масштабного музыкального конкурса своими однополыми взглядами.

В свою очередь, Алекс Малиновский рекламирует в своем профиле сомнительный способ заработка, связанный с сетевым бизнесом. Он продвигал схемы работы по принципу всеми известной «пирамиды», вероятно, молодой человек остро нуждается в денежных средствах.

А сейчас он затесался в ряды журналистов «Евровидения-2019», чтобы быть ближе к Лазареву, который совсем не уделяет ему внимания. Алекс уже всеми способами пытается пробиться к элите музыкального шоу-бизнеса, тем более, что его бывший теперь финалист конкурса.