Операция на халяву? Пынзарь хвастается бесплатной работой своего хирурга

Когда лицо Дарьи пришло в порядок после операции, она усиленно стала рекламировать врача и клинику, в которой ее и преобразили.

Многие подписчики экс-звезды «Дома-2» теперь ставят под сомнение, что девушка заплатила почти полмиллиона рублей за проделанную работу врачами клиники пластической хирургии. В прошлом месяце, Даша избавилась от второго подбородка и обвисших участков кожи на своем лице. Одному изданию девушка заявила, что собственноручно потратила 450 тысяч рублей и ни капли не жалеет. У сети закрались мысли, а может она на халяву?

Однако, в глазах подписчиков зародились сомнения по поводу дороговизны операции в тот момент, когда Дарья выставила около 20 историй в своих социальных сетях о том, как здорово справился ее хирург. Попутно отмечая самого врача и конечно же клинику, в которой ее прооперировали. Не похоже на то, что девушка просто поделилась с подписчиками своей радостью и хорошим самочувствием.

Напротив, выглядит как открытая реклама. Так как аудитория у Пынзарь многоцелевая и не каждый одобряет вмешательство в организм пластической хирургии, Дарья как блоггер с более 3 млн человек в подписчиках, должна это понимать. Вряд ли, кто-то стал бы описывать и нахваливать подробно процесс работы какой-либо клиники пластической хирургии просто так.

Поэтому складывается такое впечатление, что сработал принцип «услуга за услугу», и Пынзарь могли сделать неплохую скидку на услуги или же вовсе бесплатно. И если это так, то блоггерша просто хвастается бесплатной работой своего хирурга, попутно продвигая клинику перед миллионами подписчиков.