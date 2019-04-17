Не заслужила! Киркоров «зажилил» для Собчак настоящей болгарской еды

Вместо этого певец накормил скандальную ведущую овощами и фруктами.

Недавно прошли съёмки авторского шоу «Осторожно, Собчак!» с Филиппом Киркоровым. До него, Собчак успела побывать в гостях у Волочковой, Бузовой, Светлакова и многих других. Безусловно, натура Собчак такова, что придя в дом к какой-то звезде, она обязательно «нагадит». Ведь суть шоу состоит в том, что ведущая высмеивает главных героев программы и задаёт им провокационные вопросы.

На этом хайпе, Собчак имеет большие гонорары, а её герои – «побитое» самолюбие. Стоит сразу отметить, что именно с Филиппом Бедросовичем, ведущая не «борзела» и даже молча «давилась» тем, чем её накормил Король российской эстрады. Когда Филипп предложил пройти за стол и отведать настоящей болгарской кухни, пользователи сети и наверняка съемочная группа ожидали увидеть «пир на весь мир».

Однако, на столе были фрукты и овощи. Похоже, Киркоров «зажилил» для Собчак настоящей болгарской еды. Наверное, не заслужила! На удивление, Собчак смиренно разрезала ножом помидор под сыром и закусывала огурцами. В это время, Киркоров продолжал издеваться над скандалисткой.

«Ой, нет у меня никакой цели. Жизнь так коротка, вон посмотришь, этот умер, этот умер. Думаешь, так покайфовать хочется. И пожрать, и повеселиться, и погулять», - сказал Филипп.

Получается, он любит это самое «пожрать»? Наверняка, в этот момент певец не представлял себе помидорки и апельсинки. А, что Собчак? Она прискорбно ответила: «Угу» и продолжила дожёвывать, тот самый помидор под сыром.