Псевдопатриот: Павел Воля отдаст ребёнка в заграничный детский сад

По версии поклонников шоумен будет приезжать в Россию только за заработком.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева часто путешествуют. Пара отдыхала в Новой Зеландии, на Мальдивах, в Испании. Судя по слухам в сети, пара влюбилась в Испанию.

«В Россию мы приезжаем только за заработком», - процитировала группа ВКонтакте «Шоубиз Голая правда» слова Ляйсан и Паши. Поклонники поддержали данную информацию и дополнили, что Паша отдаст ребёнка в заграничный детский сад, якобы он уже продумал все детали переезда.

Следует вспомнить эфиры Воли, в которых он говорит: «Друзья, я истинный патриот и люблю свою страну». Павел всегда с презрением высказывался о людях, которые покидают свою родину. Он много говорил, что русский народ должен любить свою страну, знать историю и русский язык в совершенстве. Юморист также высказывался и о Рублевке, что не нужно стремиться к бешено дорогим условиям жизни, главное ведь не статус, а сам переехал именно в этот район. Если Паша переедет из России, то его можно назвать псевдопатриотом, который призывает народ любить Россию, а сам при удобной возможности переезжает в другую страну.

Очень странно будет, если Паша переедет с семьёй из недавно купленной недвижимости на Рублевке. Несколько месяцев назад резидент Comedy Club хвастался перед публикой долгожданным приобретением в дорогом районе Подмосковья, а тут он переезжает. Возможно, семейная пара переоценили свои силы и не потянули дорогостоящий дом.