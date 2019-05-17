Фадеев прокомментировал скандальный финал шоу «Голос. Дети»

Повторное проведение финала конкурса является «ужасной идеей», но примирительный концерт стал бы «абсолютно правильным» решением данной ситуации – ситуацию прокомментировал продюсер Максим Фадеев.

Он сообщил, что с уважением относится к тем, кто признаёт свои ошибки и уверен в том, что Первый канал стал «жертвой ситуации» и совершенно не имеет причастия к накрутке голосов.

Напомним, что в ходе расследования выяснилась фальсификация голосов в пользу победительницы последнего сезона музыкального шоу на Первом канале Микелле Абрамовой. Как сообщается – голоса были искусственно "накручены", с помощью ботов было отправлено 8 тысяч СМС-сообщений и 30 тысяч телефонных звонков.

Официальные представители канала пояснили, что задачей аудита являлось найти подтверждение либо опровержение факта накрутки голосов, но никак не предъявление обвинений кого-либо в содеянном. В связи с этим ответственность за фальсификацию в пользу победителя пока не возложена.

Решением Первого канала было принято аннулировать все результаты финала шестого сезона, выпустив в прямой эфир специальный эпизод программы, который будет транслироваться 24 мая.

Ранее главный ведущий программы «Голос» Дмитрий Нагиев обратился к общественности с просьбой "не травмировать детскую психику уродливыми попытками". А известный шоумен Максим Галкин высказался в пользу отмены результатов конкурса, так как, по его мнению, это будет честным решением.