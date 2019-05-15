Сети появился трейлер фильма «Дылда» вошедшего в программу «Каннского кинофестиваля»

Сегодня, 04:52 \\ Шоу-бизнес

В 2019 году в основную программу Каннского кинофестиваля не попал ни один российский кинофильм. Однако, в параллельной программе фестиваля «Особый взгляд» были представлены две отечественные картины: «Однажды в Трубчевске» и «Дылда». 

 

 

16 мая на 72 Каннском фестивали состоялась премьеры «Дылды», и, хоть картина не попала в основную конкурсную программу, зрители и критики по достоинству оценили киноленты и номинировали её на премию «Квир-Пальма», которая вручается лучшим фильмам ЛГБ-тематики.

Фильм «Дылда» является работой 27-летней Кантемира Балаганова, известного по фильму 2017 года «Теснота». Сюжет картины частично основан на книги « У войны женское лицо» Светланы Алексиевич, получившей в 2015 нобелевскую премию по литературе.

Сюжет картины повествует о двух подругах, вернувшихся с фронта в 1945 году в Ленинград. Обе девушки искалечены войной, у одной явные следы контузии, а вторая потеряла возможность рожать. Обе девушки пытаются начать жизнь сначала в условиях послевоенной разрухи.

Ранее в сети уже появляся трейлер фильма, но был удален по просьбе правообладателей. Дата выхода фильма в России не известна.


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