«Пропагандирую гей-культуру на сцене»: Киркоров попытался оправдаться за стиль в одежде

Сегодня, 04:22 \\ Шоу-бизнес

Певец явно лукавит, ведь в жизни поп-король выглядит не иначе, как глава сообщества ЛГБТ.

Поклонники Филиппа Киркорова нередко обсуждают его сексуальную ориентацию и отношение к гомосексуалистам. Недавно певец дал интервью в шоу «Осторожно, Собчак!», в котором рассказал о своем мнении, касающемся этой щепетильной темы.

В интервью король российской эстрады рассказал, что в 2009 году в России проходило «Евровидение», и она показала себя как гей-френдли страна. Плохим отношением к гомосексуалистам, по словам Филиппа, Россия может настраивать против себя другие страны. Киркоров считает, что нельзя пугать людей плохим отношением к лицам нетрадиционной ориентации и хочет, чтобы «Евровидение» снова прошло в России.

Киркоров признался в том, что в какой-то степени сам пропагандирует гей-культуру.

«Я тоже, может быть, пропагандирую гей-культуру на сцене: надеваю перья, стразы. В жизни я так не очень-то одеваюсь», –рассказал Филипп. Также Филипп высказался по поводу нового закона в Брунее, гласящему, что за гомосексуальные связи людей будет ждать наказание в виде смертельной казни.

«Это чудовищно. Это каменный век!», – поделился мнением Киркоров.

В одном из telegram-каналов заметили, что слова Филиппа Бедросовича не совсем правдивы. На многих фотографиях в своем Instagram-аккаунте эстрадный певец показывается в роскошных и ярких нарядах вне сцены. Это вызвало подозрения у пользователей, и они посчитали, что Киркоров просто пытается оправдаться за свой стиль в одежде.

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Автор - Анастасия Соколова
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