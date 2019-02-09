Мужу Леры Кудрявцевой предсказали будущее

«Сейчас все хорошо. А вот дальше будет весело!», - пользователи не верят в счастливое будущее пары.

Лера Кудрявцева сыграла свадьбу в 2013 году с хоккеистом Игорем Макаровым, разница супругов составляет 16 лет и Лера ничего плохого не видит в том, что она гораздо старше. Наоборот телеведущая видит сплошные плюсы в их браке. Вчера Валерия опубликовала пост в Instagram, на котором описала все преимущества их семьи.

«Не ревную, не истерю, молча смываю засохшую зубную пасту в раковине, на вопрос, а можно пойду потусить? С радостью говорю можно», - написала телеведущая в своём Instagram.

Пользователи сделали вывод, что данное поведение у Леры от безвыходности и если она не будет отпускать супруга погулять, то это приведёт к конфликтам. Пользователи предсказали паре горькое будущее в старости. Многие считают, что у пары очень мало шансов сохранить брак до глубокой старости.

«Стареть нужно вместе, имея одинаковый возраст!», - написали пользователи. Сейчас Валерия старается держать себя в форме: занимается спортом, пытается правильно питаться, систематически ходит на косметические процедуры.

Через 10 лет они могут прийти к выводу, что они люди разных поколений. Первоначальная эйфория проходит и мужчина ловит себя на мысли, что он обращает внимание на других – более молодых девушек.

«Лера, через несколько лет он уйдет. Вот увидишь», - пишут хейтеры в Instagram Кудрявцевой.