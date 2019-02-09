Мужу Леры Кудрявцевой предсказали будущее

Сегодня, 06:00 \\ Шоу-бизнес

«Сейчас все хорошо. А вот дальше будет весело!», - пользователи не верят в счастливое будущее пары.

Лера Кудрявцева сыграла свадьбу в 2013 году с хоккеистом Игорем Макаровым, разница супругов составляет 16 лет и Лера ничего плохого не видит в том, что она гораздо старше. Наоборот телеведущая видит сплошные плюсы в их браке. Вчера Валерия опубликовала пост в Instagram, на котором описала все преимущества их семьи.

«Не ревную, не истерю, молча смываю засохшую зубную пасту в раковине, на вопрос, а можно пойду потусить? С радостью говорю можно», - написала телеведущая в своём Instagram.

Пользователи сделали вывод, что данное поведение у Леры от безвыходности и если она не будет отпускать супруга погулять, то это приведёт к конфликтам. Пользователи предсказали паре горькое будущее в старости. Многие считают, что у пары очень мало шансов сохранить брак до глубокой старости.

«Стареть нужно вместе, имея одинаковый возраст!», - написали пользователи. Сейчас Валерия старается держать себя в форме: занимается спортом, пытается правильно питаться, систематически ходит на косметические процедуры.

Через 10 лет они могут прийти к выводу, что они люди разных поколений. Первоначальная эйфория проходит и мужчина ловит себя на мысли, что он обращает внимание на других – более молодых девушек.

«Лера, через несколько лет он уйдет. Вот увидишь», - пишут хейтеры в Instagram Кудрявцевой.

Поделиться новостью:
Автор - Светлана Гончарова
Главное за неделю

Довыпивался за любовь: Проскурякова отберет дочь у Николаева из-за его алкогольной зависимости – сеть

Бутылка его сгубит, и жена «по миру пустит» – пользователи сети уверены, что из-за...

«Гейровидение-2019»: Европейские журналисты решили, что Лазарев с Киркоровым влюбленная пара

На этапе Евровидения в Тель-Авиве западные СМИ на полном серьезе спросили у Киркорова с...

Роман больше не тайный – Леди Гага осчастливила Брэдли Купера поцелуем

 Разрыв актера с Ириной Шейк, видимо, все-таки связан с романом на съемочной площадке.

Техника продолжает давать сбои: Лазарев рискует проиграть на «Евровидении» из-за аппаратуры

Сергей продолжает успокаивать публику, но у многих нервы уже сдают.

Никудышная организация: Выступление Лазарева на Евровидении на грани срыва

Сегодня должно пройти выступление Сергея, однако после генеральной репетиции певца...

Семейный союз принца Гарри и герцогини Меган может рухнуть

 После появления на свет первенца, отношения между Гарри и Маркл могут потерпеть большие...

Простит ли Юля? Родители Началовой выставят ее квартиру на продажу

Об этом свидетельствуют нападки Александра и финансовые затруднения семьи Юлии.

Война за наследство - Лена Миро прокомментировала меркантильность дочерей Сергея Доренко

 Дети журналиста не хотят делить имущество с молодой вдовой, считает блогер.

Развод и по углам. Олег Газманов продолжает жить с бывшей в одной квартире

Такие предположения высказывают пользователи сети, после того, как Газманов признался,...

«Хитрая до ужаса» - В Сети не поверили оправданиям Брежневой за «игнор» Дня рождения Меладзе

 Брат Константина поздравил его публично, а вот жена не захотела, что насторожило фанатов.

Наставник посчитал выступление провальным? Киркоров проводит время отдельно от Лазарева

Соавтор песни с которой сегодня будет выступать Лазарев, предпочел оставить без поддержки...

Бородина догадывается? Омаров может скрывать «небесно-голубые» наклонности

 «Зима» предпочел друга, вместо жены, чтобы побыть с ним несколько часов в машине.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ