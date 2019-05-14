Первый канал аннулировал результаты победы дочери Асу из-за накруток

Первому каналу пришлось аннулировать результаты финала шоу «Голос. Дети» так как на голосование оказали «внешнее воздействие», а на результат победы повлияли накрученные голоса.

Победительницей шестого сезона музыкального проекта «Голос. Дети», прошедшего 26 апреля, стала дочь известной певицы Алсу, Микелла Абрамова. Прямой эфир финала проекта состоялся 26 апреля и за Микеллу проголосовало больше 50% телезрителей. Руководство канала и многие пользователи сети интернет заподозрили аномальный отрыв в голосах, была начата проверка.

Первый телеканал привлек для проведения расследования компанию Group-IB. 16 мая была завершена первая часть расследования, которая подтвердила подозрения, голоса для победы дочери звезды были накручены. Эксперты обнаружили использование ботов, которые принесли пользу в размере более 8 тысяч голосов участнику, выступавшему под номером 07. Под которым и выступала Микелла Абрамович.

Представители телеканала заявили, что произошедшее в этом сезоне «Голос. Дети» должно остаться первым и последним прецедентом, когда кто-то пытается фальсифицировать зрительский выбор. Также на канале подчеркнули, что целью этой аудита служило подтверждение или опровержение нечестного воздействия на голосование, а не попытка предъявить кому-то обвинения.

Кто станет победителем шестого сезона "Голос. Дети", решится в спецвыпуске, который покажут 24 мая. Для участия в финале приглашены все финалисты конкурса. Что именно покажут в спецвыпуске и как будет проходить новое голосование пресс-служба не прокомментировала, сказав что зрители увидят всё сами в прямом эфире.