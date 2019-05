Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидение 2019"

16 мая состоялся второй отборочный этап конкурса «Евровидение-2019». Благодаря поддержке телезрителей со всего мира и оценкам высокопрофессионального жури, певец Сергей Лазорев вышел в финал конкурса. Грандиозное завершение музыкального конкурса запланировано на 18 мая.

За право продолжить участие в музыкальном празднике боролись представители 18 стран, но до финала дошли всего десять участников. Сергей Лазарев стал пятым финалистом со своей песней "Scream" , повествующей о том, что не стоит опускать руки даже в тяжёлые времена, которые бывают у всех. Также к финалу конкурса автоматически допущены представители пятерки основателей конкура – Великобритания, Германия, Испания, Итилия и Франция.

Всего за пару часов перед началом шоу, 16 мая, мать Лазарева в социальной сети Instgaram сообщила, что сердцем и душой она рядом со своим сыном.

Для Сергея это уже второй раз когда он участвует в «Евровидинии». В 2016 году он выступал на конкурсе в Стокгольме и вошел в тройку победителей, заняв там третье место, с песней "You Are the Only One" . Как комментирует артист, он повторно участвует в конкусе не для того что бы взять реванш, и что он готов к необъективной оценке своего выступления, как это уже было три года назад.

По данным Букмекерских кантор, Лазарев имеет высокие шансы на победу и занимает третье место в рейтинге кандидатов на победу, первую строчку занимает Дункан Лоуренс из Нидерландов.