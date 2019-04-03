Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидение 2019"

Сегодня, 02:13 \\ Шоу-бизнес

16 мая состоялся второй отборочный этап конкурса «Евровидение-2019». Благодаря поддержке телезрителей со всего мира и оценкам высокопрофессионального жури, певец Сергей Лазорев вышел в финал конкурса. Грандиозное завершение музыкального конкурса запланировано на 18 мая.

 

За право продолжить участие в музыкальном празднике боролись представители 18 стран, но до финала дошли всего десять участников. Сергей Лазарев стал пятым финалистом со своей песней "Scream" , повествующей о том, что не стоит опускать руки даже в тяжёлые времена, которые бывают у всех. Также к финалу конкурса автоматически допущены представители пятерки основателей конкура – Великобритания, Германия, Испания, Итилия и Франция.

Всего за пару часов перед началом шоу, 16 мая, мать Лазарева в социальной сети Instgaram сообщила, что сердцем и душой она рядом со своим сыном. 
Для Сергея это уже второй раз когда он участвует в «Евровидинии». В 2016 году он выступал на конкурсе в Стокгольме и вошел в тройку победителей, заняв там третье место, с песней "You Are the Only One" . Как комментирует артист, он повторно участвует в конкусе не для того что бы взять реванш, и что он готов к необъективной оценке своего выступления, как это уже было три года назад.

По данным Букмекерских кантор, Лазарев имеет высокие шансы на победу и занимает третье место в рейтинге кандидатов на победу, первую строчку занимает Дункан Лоуренс из Нидерландов.


Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Довыпивался за любовь: Проскурякова отберет дочь у Николаева из-за его алкогольной зависимости – сеть

Бутылка его сгубит, и жена «по миру пустит» – пользователи сети уверены, что из-за...

«Гейровидение-2019»: Европейские журналисты решили, что Лазарев с Киркоровым влюбленная пара

На этапе Евровидения в Тель-Авиве западные СМИ на полном серьезе спросили у Киркорова с...

Роман больше не тайный – Леди Гага осчастливила Брэдли Купера поцелуем

 Разрыв актера с Ириной Шейк, видимо, все-таки связан с романом на съемочной площадке.

Техника продолжает давать сбои: Лазарев рискует проиграть на «Евровидении» из-за аппаратуры

Сергей продолжает успокаивать публику, но у многих нервы уже сдают.

Никудышная организация: Выступление Лазарева на Евровидении на грани срыва

Сегодня должно пройти выступление Сергея, однако после генеральной репетиции певца...

Семейный союз принца Гарри и герцогини Меган может рухнуть

 После появления на свет первенца, отношения между Гарри и Маркл могут потерпеть большие...

Простит ли Юля? Родители Началовой выставят ее квартиру на продажу

Об этом свидетельствуют нападки Александра и финансовые затруднения семьи Юлии.

Война за наследство - Лена Миро прокомментировала меркантильность дочерей Сергея Доренко

 Дети журналиста не хотят делить имущество с молодой вдовой, считает блогер.

Развод и по углам. Олег Газманов продолжает жить с бывшей в одной квартире

Такие предположения высказывают пользователи сети, после того, как Газманов признался,...

«Хитрая до ужаса» - В Сети не поверили оправданиям Брежневой за «игнор» Дня рождения Меладзе

 Брат Константина поздравил его публично, а вот жена не захотела, что насторожило фанатов.

Наставник посчитал выступление провальным? Киркоров проводит время отдельно от Лазарева

Соавтор песни с которой сегодня будет выступать Лазарев, предпочел оставить без поддержки...

Бородина догадывается? Омаров может скрывать «небесно-голубые» наклонности

 «Зима» предпочел друга, вместо жены, чтобы побыть с ним несколько часов в машине.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ