Голосовавший за дочь Алсу Меладзе боится закрытия «Голос.Дети». «Кормушка» прикроется?

Певец рискует остаться без пиара на телевидении, что может сказаться на его популярности.

Когда дочь певицы Алсу Микелла Абрамова участвовала в слепом прослушивании шоу «Голос.Дети», ее «выбрали» и Валерий Меладзе, и Светлана Лобода. Последняя впоследствии стала наставницей девочки, но сейчас, когда вскрылся факт накрутки 38 тыс голосов в пользу Микеллы, певица предпочитает отмалчиваться и никак не озвучивать свое отношение к ситуации. Тем не менее, высказаться не побоялся ее коллега. В своем новом посте в Instagram голосовавший за дочь Алсу Меладзе дал понять, что боится закрытия «Голос.Дети».

По его словам, голосования не так важны, как помощь талантливым детям в продвижении и развитии их таланта. «Я знаю многих больших артистов, которые никогда не побеждали ни в одном конкурсе, но без поддержки телевидения они никогда не стали бы известными», - пишет Меладзе. Все это выглядит, как попытка оправдать фейковую победу Абрамовой в конкурсе и обелить репутацию самого «Голос.Дети», который сразу почему-то не смог определить накрутку голосов. Поклонники действительно разочарованы тем фактом, что технические возможности конкурса никак не смогли своевременно зафиксировать столь массовую махинацию. А может и в предыдущих сезонах шоу точно также выигрывали нечестно? И не хитрит ли Меладзе, выгораживая конкурс? Понятно, что певцу просто выгодно «светиться» на телевидении, ведь это дополнительный пиар, а если «кормушка» на Первом канале прикроется, то и популярность Валерия может пойти на спад.

Однако это лишь версия, вполне возможно, что певец действительно искренне переживает за судьбы молодых талантов и не хочет лишить их возможности пробиться в мир шоу-бизнеса.