Техника продолжает давать сбои: Лазарев рискует проиграть на «Евровидении» из-за аппаратуры

Сегодня, 19:00 \\ Шоу-бизнес

Сергей продолжает успокаивать публику, но у многих нервы уже сдают.

Как стало понятно совсем недавно, даже недельные репетиции и подготовки к международному конкурсу «Евровидение–2019», которое в этом году пройдёт в Израиле, никак не избавили от проблем с аппаратурой и техникой полуфиналистов. Позавчера, 14 мая, прошёл первый полуфинал, на котором, однако, Сергей Лазарев не выступал. Именно сегодня, 16 мая российский конкурсант будет покорять своим голосом сцену, пока техника продолжает давать сбои.

Именно после генеральной репетиции выяснилось, что во время исполнения песни «Scream», загорелись несколько экранов не в то время, пока другие «отмалчивались». Если всё это повторится сегодня, в день второго полуфинала, то Сергей вполне рискует проиграть и приехать в Россию ни с чем.

Конечно, проблемы с номерами не только у Сергея, но и у других конкурсантов, однако от этого мало кому становится легче, ведь за реваншем Лазарева сейчас наблюдает вся страна. У многих музыкантов, кстати, выключались не только экраны, но и не работали «уши», из-за которых они не могли слышать себя во время исполнения песен. 

Поделиться новостью:
Автор - Наир Мухметов
Главное за неделю

Семья воссоединилась? Валерия Меладзе засняли с бывшей женой

Певец встретился в Париже с Ириной Меладзе. Город влюблённых мог воссоединить сердца.

Довыпивался за любовь: Проскурякова отберет дочь у Николаева из-за его алкогольной зависимости – сеть

Бутылка его сгубит, и жена «по миру пустит» – пользователи сети уверены, что из-за...

Разговаривает не с матерью, а с птичками? Дочь Пугачёвой «ушла в себя» от недостатка внимания

Галкин показал, чем вынуждены заниматься его дети «взаперти».

Теперь не отвертится? Творчество Слепакова может иметь трагический финал

Чиновники могут прикрыть новый сезон «Нашей Раши», отомстив за пародию на власть в...

Семейный союз принца Гарри и герцогини Меган может рухнуть

 После появления на свет первенца, отношения между Гарри и Маркл могут потерпеть большие...

Простит ли Юля? Родители Началовой выставят ее квартиру на продажу

Об этом свидетельствуют нападки Александра и финансовые затруднения семьи Юлии.

Война за наследство - Лена Миро прокомментировала меркантильность дочерей Сергея Доренко

 Дети журналиста не хотят делить имущество с молодой вдовой, считает блогер.

«Хитрая до ужаса» - В Сети не поверили оправданиям Брежневой за «игнор» Дня рождения Меладзе

 Брат Константина поздравил его публично, а вот жена не захотела, что насторожило фанатов.

Бородина догадывается? Омаров может скрывать «небесно-голубые» наклонности

 «Зима» предпочел друга, вместо жены, чтобы побыть с ним несколько часов в машине.

«Колхозье» утро: Волочкова опозорилась за вид «пьяной матрешки» перед фанатами

Растянутая майка, похожая на платье, сальные волосы, «похмельное» выражение лица...

Скрывает пузожителя? Округлившийся живот Королевой на новом фото вызвал подозрения фанатов

Прикрывает постоянно, а все без толку! – фолловеры считают, что певица скрывает от них...

«Разврат и содомия!» Фанаты обескуражены поведением Тарзана и Королевой на отдыхе

Голые тела, пошлятина и безнравственность – подписчики считают, что звезды привлекают...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ