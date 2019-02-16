Техника продолжает давать сбои: Лазарев рискует проиграть на «Евровидении» из-за аппаратуры

Сергей продолжает успокаивать публику, но у многих нервы уже сдают.

Как стало понятно совсем недавно, даже недельные репетиции и подготовки к международному конкурсу «Евровидение–2019», которое в этом году пройдёт в Израиле, никак не избавили от проблем с аппаратурой и техникой полуфиналистов. Позавчера, 14 мая, прошёл первый полуфинал, на котором, однако, Сергей Лазарев не выступал. Именно сегодня, 16 мая российский конкурсант будет покорять своим голосом сцену, пока техника продолжает давать сбои.

Именно после генеральной репетиции выяснилось, что во время исполнения песни «Scream», загорелись несколько экранов не в то время, пока другие «отмалчивались». Если всё это повторится сегодня, в день второго полуфинала, то Сергей вполне рискует проиграть и приехать в Россию ни с чем.

Конечно, проблемы с номерами не только у Сергея, но и у других конкурсантов, однако от этого мало кому становится легче, ведь за реваншем Лазарева сейчас наблюдает вся страна. У многих музыкантов, кстати, выключались не только экраны, но и не работали «уши», из-за которых они не могли слышать себя во время исполнения песен.