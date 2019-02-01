Отправит на пластику? Тарзан мог умышленно «опозорить» Королёву перед фанатами

Сегодня, 10:30 \\ Шоу-бизнес

Наташа выглядит «колхозницей» на новом фото супруга, вероятно, совсем не случайно.

Недавно Сергей Глушко, танцующий стриптиз под псевдонимом Тарзан, в очередной раз выставил фото супруги, где та выглядит, мягко говоря, непривлекательно. В силу того, что Наташа Королёва и без того уже давно не 17-летняя красавица, ее возраст заметен порой даже тогда, кода она появляется с макияжем на лице, а уж на снимке без мейкапа и фотошопа она выглядит и того хуже.

Фанаты в комментариях называли Королёву то «бабушкой», то «колхозницей», а то и словами куда более грубыми. Интересно, в курсе ли Наташа, что Глушко сделал из нее посмешище?

Впрочем, происходит подобное далеко не в первый раз – совсем недавно Тарзан опубликовал фото, на котором певица выглядит уж слишком толстой. В комментариях констатировали, что толстые руки звезды сигнализируют о срочной необходимости в похудении. Но, если бы похудеть для Королевой на ее 46 году жизни было так просто, она бы, скорее всего, это давно сделала, однако, видимо, сейчас помочь ей может только липосакция. Тарзан мог умышленно «опозорить» Королёву перед фанатами, как бы подталкивая к тому, чтобы супруга поскорее обратилась в клинику пластической хирургии, заодно подправив там и лицо. Тарзан и Королева сейчас как раз, скорее всего, находятся либо в США, либо в Израиле, а там полно подобных учреждений. Но за какие деньги Глушко отправит жену на пластику? Дело в том, что Наташа недавно вернулась с гастролей по Германии, а значит деньги у нее имеются. Почему бы не потратить их на себя?

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Автор - Твардовская Нина
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