Орлова размышлениями о «зрелости» чувств может скрывать роман с «пенсионером»

Незрелые люди влюбляясь, уничтожают свободу друг друга, создают зависимость, строят тюрьму... Зрелые люди в любви помогают друг другу быть свободными; они помогают друг другу уничтожить любые зависимости. #Ошо Как вы считаете, какой идеальный возраст для любви?