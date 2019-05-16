Орлова размышлениями о «зрелости» чувств может скрывать роман с «пенсионером»

Сегодня, 22:05 \\ Шоу-бизнес

Страх перед одиночеством или жизненный опыт могли подтолкнуть ведущую к неоднозначным отношениям.

Уже долгие годы личная жизнь Ольги Орловой покрыта занавесом тайн: после развода ведущая не была замечена в серьёзных отношениях, романах и даже коротких интрижках. Единственным счастьем для Ольги являются её сын и домашние питомцы. Тем не менее, ведущая «Дома-2» регулярно дразнит фанатов неоднозначными намёками на отношения. Так, в соцсети Ольга в очередной раз поделилась философской цитатой о «высоком», затронув тему возраста и зрелости для любви.

Не исключено, что такими размышлениями о «зрелости» чувств Орлова может скрывать роман с «пенсионером». Можно предположить, что долгие годы одиночества и мудрость, приобретённая с годами, могли подтолкнуть Ольгу к нетрадиционным отношениям с мужчиной преклонного возраста. К тому же, в последнее время Ольга активно хвастается в соцсети красивыми ухаживаниями тайного поклонника. Возможно, хвалебной «одой» о гармонии в отношениях ведущая решила подготовить публику к открытому представлению возлюбленного, тем самым, заранее избежать критики фанатов в свой адрес.

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Автор - Лера Тихомирова
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