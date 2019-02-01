«Руки пухлые, пальцы короткие» - В Сети высмеяли сильно растолстевшую Королёву

Сегодня, 12:00 \\ Шоу-бизнес

На видео с отдыха певица выглядит неважно, считают пользователи соцсетей.

 В новом видео, которое опубликовано с официальной страницы Наташи Королёвой в Instagram, певица предстала в платье с розами на пляже. Артистка радовалась тому, что ей подарят «корону из драгоценных ягод», которая, по словам знаменитости, «дорогущая очень». Это украшение артистка собирается показать на собственном концерте 31 мая в Москве вместе с новым альбомом.

 Тем не менее, в Сети не столько обсуждали корону, которую артистка так и не показала в кадре, сколько внешний вид самой Наташи. Комментаторы высмеяли сильно растолстевшую Королёву, одетую в несуразное платье, которое только подчеркивало ее «складки жира». «У неё зеркала, видимо, отобрали. Руки пухлые, пальцы короткие, грудь вываливается, подмышками складки жира, второй подбородок», - пишет один из комментаторов, в то время как некоторые другие заметили, что Королёва даже не удосужилась сделать макияж для видео.

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Автор - Твардовская Нина
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