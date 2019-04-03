Наставник посчитал выступление провальным? Киркоров проводит время отдельно от Лазарева

Соавтор песни с которой сегодня будет выступать Лазарев, предпочел оставить без поддержки участника от России на Евровидении-2019, поехав гулять со своей семьей.

Сегодня состоится выступление Сергея Лазарева на втором этапе полуфинала в Тель-Авиве. Певец выступит с песней под названием «Scream», многие считают, композицию провальной, как бы много сил и энергии не вкладывал бы Сергей. Сейчас артист готовится выступить и никаких вестей от него нет на протяжении дня. К слову во втором полуфинале будет 18 участников, а в финал пройдут только 10 человек.

Сам же Лазарев не раз признавался, что это выступление не является реваншем после фиаско на предыдущем конкурсе песен, который проходил в Стокгольме три года назад. Он заявил, что готов к любой критике в свой адрес, даже необъективной. Продолжение... Алсу научила? Лазарев попытается выиграть «Евровидение» за счёт пиара Продуманный план и страх перед поражением могли вынудить артиста «усилить» агитацию в преддверии конкурса.

Необычно также то, что наставником и соавтором песни, которую исполнит участник от России стал Филипп Бедросович, который по его заявлениям, хочет показать европейским странам Лазарева с другой стороны.

Однако, король российской эстрады, судя по социальным сетям не сильно увлечен победой своего подопечного. В момент, когда ему необходима максимальная поддержка, Киркоров предпочел провести время со своей семьей, сходить в зоопарк, дать интервью о себе и накупить сувениров. Подписчики расценили такое поведение артиста, якобы он посчитал выступление провальным и немного убавил свой пыл к победе на Евровидении-2019.