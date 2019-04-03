Наставник посчитал выступление провальным? Киркоров проводит время отдельно от Лазарева

Сегодня, 10:45 \\ Шоу-бизнес

Соавтор песни с которой сегодня будет выступать Лазарев, предпочел оставить без поддержки участника от России на Евровидении-2019, поехав гулять со своей семьей.

Сегодня состоится выступление Сергея Лазарева на втором этапе полуфинала в Тель-Авиве. Певец выступит с песней под названием «Scream», многие считают, композицию провальной, как бы много сил и энергии не вкладывал бы Сергей. Сейчас артист готовится выступить и никаких вестей от него нет на протяжении дня. К слову во втором полуфинале будет 18 участников, а в финал пройдут только 10 человек.

Сам же Лазарев не раз признавался, что это выступление не является реваншем после фиаско на предыдущем конкурсе песен, который проходил в Стокгольме три года назад. Он заявил, что готов к любой критике в свой адрес, даже необъективной.

Необычно также то, что наставником и соавтором песни, которую исполнит участник от России стал Филипп Бедросович, который по его заявлениям, хочет показать европейским странам Лазарева с другой стороны.

Однако, король российской эстрады, судя по социальным сетям не сильно увлечен победой своего подопечного. В момент, когда ему необходима максимальная поддержка, Киркоров предпочел провести время со своей семьей, сходить в зоопарк, дать интервью о себе и накупить сувениров. Подписчики расценили такое поведение артиста, якобы он посчитал выступление провальным и немного убавил свой пыл к победе на Евровидении-2019.

Поделиться новостью:
Автор - Михаил Примаков
Главное за неделю

Семья воссоединилась? Валерия Меладзе засняли с бывшей женой

Певец встретился в Париже с Ириной Меладзе. Город влюблённых мог воссоединить сердца.

Довыпивался за любовь: Проскурякова отберет дочь у Николаева из-за его алкогольной зависимости – сеть

Бутылка его сгубит, и жена «по миру пустит» – пользователи сети уверены, что из-за...

Разговаривает не с матерью, а с птичками? Дочь Пугачёвой «ушла в себя» от недостатка внимания

Галкин показал, чем вынуждены заниматься его дети «взаперти».

Теперь не отвертится? Творчество Слепакова может иметь трагический финал

Чиновники могут прикрыть новый сезон «Нашей Раши», отомстив за пародию на власть в...

Семейный союз принца Гарри и герцогини Меган может рухнуть

 После появления на свет первенца, отношения между Гарри и Маркл могут потерпеть большие...

Простит ли Юля? Родители Началовой выставят ее квартиру на продажу

Об этом свидетельствуют нападки Александра и финансовые затруднения семьи Юлии.

Война за наследство - Лена Миро прокомментировала меркантильность дочерей Сергея Доренко

 Дети журналиста не хотят делить имущество с молодой вдовой, считает блогер.

«Хитрая до ужаса» - В Сети не поверили оправданиям Брежневой за «игнор» Дня рождения Меладзе

 Брат Константина поздравил его публично, а вот жена не захотела, что насторожило фанатов.

Бородина догадывается? Омаров может скрывать «небесно-голубые» наклонности

 «Зима» предпочел друга, вместо жены, чтобы побыть с ним несколько часов в машине.

«Колхозье» утро: Волочкова опозорилась за вид «пьяной матрешки» перед фанатами

Растянутая майка, похожая на платье, сальные волосы, «похмельное» выражение лица...

Скрывает пузожителя? Округлившийся живот Королевой на новом фото вызвал подозрения фанатов

Прикрывает постоянно, а все без толку! – фолловеры считают, что певица скрывает от них...

«Разврат и содомия!» Фанаты обескуражены поведением Тарзана и Королевой на отдыхе

Голые тела, пошлятина и безнравственность – подписчики считают, что звезды привлекают...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ