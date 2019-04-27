Заплатили рейтинговым СМИ? Мужа Алсу уличили в намеренной дезинформации расследования на шоу «Голос.Дети»

Результаты расследования будут готовы через 2 недели, а рейтинговые СМИ заявили о том, что расследование показало честность голосования на детской программе.

Недавним скандалом обернулась ситуация на детском телешоу для молодых талантов. В подтасовке голосов уличили отца-олигарха участницы программы Микеллы Абрамовой. По предварительной информации стало известно, что путем покупок 3000 сим-карт в нескольких городах России были сделаны ложные вбросы. По информации из сети, сим-карты отдавались в большие воинские части, где новобранцы голосовали за Микеллу. Позже Константин Эрнст поручил компании Group-IB расследовать возможную подтасовку голосов.

Вчера, самые рейтинговые СМИ России «трубили» о том, что расследование накрученной победы дочери Алсу никаких нарушений не выявило, хотя проверка еще даже не закончилась. Генеральный директор компании Group-IB Илья Сачков, занимающейся перепроверкой голосования в финале программы «Голос.Дети» заявил, что результаты расследования будут опубликованы в конце месяца.

«Вокруг истории с нашим расследованием результатов голосования шоу «Голос.Дети» ситуация накалена до предела, не верьте всему подряд, думайте головой. А теперь официально: Первый канал и Group-IB просят воздержаться от выводов, основанных на сомнительных источниках. Компания «СМС-сервисы» не делала никаких заявлений о завершении расследования и участвует в нем, как объект проверки. На данный момент, любая информация о завершении расследования недостоверна. Срок обнародования итоговых результатов прежний – конец месяца. Совсем скоро мы опубликуем результаты первого этапа проверки. Никакие иные «источники», кроме «Первого канала» и Group-IB не обладают информацией о ходе расследования. Спасибо всем!», - написал Илья Константинович на странице в «ВКонтакте».

Стоит отметить, что ранее отец Микеллы – Абрамов просил не обнародовать результаты проверки. Но, не смотря на его просьбы, компания решила не идти на уступки и пообещала скорую информацию в СМИ. Складывается впечатление, что свита олигарха заплатила рейтинговым СМИ за недостоверность результатов.

А самого мужа Алсу - инсайдеры уличили в намеренной дезинформации расследования на шоу «Голос.Дети». Тем самым, супруг певицы спасает, в первую очередь, свою репутацию и призывает не травить Микеллу, поскольку девочка несовершеннолетняя и может пострадать от нападок хэйтеров.