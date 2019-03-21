Прости меня, я возвращаюсь! Петросян может вернуться к Елене Степаненко

Об этом рассуждают пользователи сети, которые давно наблюдают за жизнью любимых юмористов

Елена Степаненко и Евгений Петросян прожили вместе 33 года. Всегда такие дружные и смешные, никто бы не мог и подумать, что свою старость звезды встретят врознь. В 2018 году одна из самых крепких семей российского шоу-бизнеса распалась. Очень напряженный бракоразводный процесс тогда пережили оба супруга. Вопрос о разделе многомиллиардного имущества потрепал нервы не только Петросяну и Степаненко, но и их преданным поклонникам.

Позже в СМИ, появилась информация о том, что Евгений Петросян ушёл к 29-летней любовнице. Ею оказалась его «правая рука» директор Татьяна Брухунова. «Серая мышка», напоминающая библиотекаря из сельской местности, писали в сети. Официально свои отношения Петросян и Брухунова не комментировали. Но и скрываться особо не стали. Брухунова завела страничку Евгению Вагановичу в Instagram, приодела его и сделала более современным. Но разница в возрасте, наверняка была существенной «пропастью» в отношениях между ними.

Эти люди разного поколения, им никогда не понять друг друга, даже если оба будут ходить в очках и в вязаных свитерах. В последнее время в сети стали поговаривать о том, что Петросян бросил Брухунову. Возможно, юморист догадался, что 33-летняя дамочка с ним вовсе не по любви. Удивительно, как он раньше этого не понял, считают пользователи сети.

«Какую женщину потерял! Елена Степаненко невероятная женщина, зачем он к этой ушёл?», «А мне кажется, они снова сойдутся. Куда им на старость лет деваться? Всю жизнь прожили, хотя бы знают друг друга».

Правда сложно представить, что после такого Петросян сможет вернуться к Елене Степаненко. Как это будет выглядеть? Прости меня, я возвращаюсь! Как женщина сможет простить мужчину за предательство и публичный позор? Впрочем, это решать не нам.