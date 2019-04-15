Стала похожа на Хрюшу. Инсайдеры сравнили Оксану Федорову с любимым героем детской передачи

Сегодня, 08:00 \\ Шоу-бизнес

После многочисленных уколов красоты бывшая ведущая «Спокойной ночи, малыши!» Оксана Федорова выглядит, как восковая.

Подписчики телеграм-группы «НЕБОЖЕНА» заметили, что избегая старость, вечно молодая Оксана Федорова потеряла чувство меры и переборщила с уколами красоты. Раньше Оксана пользовалась спросом, вела многие популярные телепередачи. На сегодняшний день, к модели потеряли интерес. Оксану не видно на светских мероприятиях, она не является лицом обложек известных журналов и даже передачу «Спокойной ночи, малыши!» не заинтересованы в ней и по-тихоньку заменяют ее другими. Федорова была «Мисс Россия-2001», «Мисс Вселенная-2002», она славилась своей естественной красотой. Видимо, в погоне за молодостью, модель переусердствовала с уколами красоты и стала похоже на куклу. В сети пишут, что Оксана выглядит, как восковая и не зря она вела детскую передачу «Спокойной ночи, малыши!», поскольку она похожа стала лицом на поросенка Хрюшу. Очевидно, большим количествам уколов красоты Оксана придала своему лицу припухлый вид, а использование румян усилило розовый оттенок на лице, что напомнило пользователям любимого героя.

Скорее всего, Федорову огорчает, что время идет, так же, как и годы, а артистке уже 41 год. Совсем недавно она блистала на показах с Николаем Басковым и была в центре внимания. Оксана привыкла быть на виду - красивой и молодой. Видимо, именно поэтому она решила омолодиться. Сегодняшний шоу-бизнес делает полную трансформацию: липосакции, коррекцию лица и различные инъекции. Но, по-видимому, модель перестаралась и теперь выглядит более чем неестественно.

«Что натворила со своим лицом, такая была природная красота. Оксана остановись!», «Зачем портить себя уколами? Нос, губы.. Раньше было лучше», - осуждают подписчики внешность Оксаны, в Instagram. С 2015 года Оксана стала дизайнером. Коллекция бывшей модели вызвала множество положительных отзывов, чего нельзя сказать о злоупотреблении пластической хирургией.

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Автор - Ария Нойманн
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