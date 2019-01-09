Пэрис Хилтон публично оскорбила Линдси Лохан

Сегодня, 04:44 \\ Шоу-бизнес

Американская светская львица Пэрис Хилотон публично оскорбила свою бывшую подругу Линдси Лохан. Вражда между актрисами длится больше 8 лет. В эфире шоу на американском ТВ Хилтон назвала неприятельницу «жалкой и убогой».

 В качестве приглашенного гостя Watch What Happens Live шоу посетила Пэрис Хилтон в сопровождении своей сестры Ники. В одном из вопросов ведущий попросил звезду охарактеризовать свою бывшую подругу Линдси Лохан тремя положительными качествами.

Однако Пэрис Хилтон не смогла подобрать слов для данного ответа, но вместо этого публично оскорбила экс-приятельницу: «Ну, она определенно жалкая и убогая». Ведущий не ожидал такого поворота ситуации. Тогда он поинтересовался, считает ли Хилтон, что Линдси Лохан преуспевает в творческой области.

«О, да, разумеется», - последовал ответ Хилтон, которая произнесла слова с явным сарказмом.

Напомним, что когда-то Линди Лохан и Пэрис Хилтон были неразлучными подругами. Они появлялись вместе не только на светских мероприятиях, но проводили друг с другом все свободное время. Но в один момент дружба превратилась в открытую вражду. Что именно послужило поводом для этого, остается неизвестным. Однако регулярно на протяжении 8 лет бывшие подруги обмениваются публичными оскорблениями, которые сопровождаются перепалками.

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Автор - Мария Титова
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